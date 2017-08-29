Нету прошёл медобследование для «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Луиш Нету прошёл медицинское обследование для «Фенербахче», сообщает официальный «Твиттер» турецкого клуба. Ожидается, что в ближайшее время португалец подпишет соглашение с клубом.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб арендует Нету за € 500 тыс. При этом у «Фенербахче» будет возможность выкупить права на португальского футболиста за € 3 млн. Нету перешёл в «Зенит» из «Сиены» в 2013 году.
В прошедшем сезоне он сыграл в РФПЛ 25 матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере».
Нету: надеюсь, в «Фенербахче» меня ждёт хороший этап карьеры