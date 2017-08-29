Заболотный: вызов в сборную — приятное событие, постараюсь пробиться на ЧМ-2018

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, вызванный в сборную России на сбор в Новогорске, поделился впечатлениями от первых тренировок в составе национальной команде.
«Для меня вызов – приятное событие в жизни. Хочу оправдать надежды тренерского штаба, возложенные на меня. Постараюсь пробиться на чемпионат мира. Первые две тренировки прошли замечательно. Первая – нагрузочная, вторая – больше по тактике. Прорабатываем действия, узнаём партнёров. Посмотрим, как будет в игре.
У каждого есть шанс. Иногда игроки из не лучших клубов попадают в элиту и становятся лучшими. Думаю, тренерский штаб не будет этому препятствовать. Если игрок хороший и поможет сборной, они не будут сами себе вредить.
Черчесов пытается донести до нас свою концепцию футбола. Вторая тренировка – не показатель. В клубах тренеры могут по-другому видеть футбол. А то, как он доносит эту информацию… Никаких обид! Мы стараемся делать то, что он говорит. Сколько времени нужно команде, чтобы сыграться? Чем больше, тем лучше. Посмотрим, как получится сыграться в сжатые сроки – всё станет ясно 3 сентября.
Самый сложный момент в карьере? Вырваться из ФНЛ и выйти в Премьер-Лигу, закрепиться там. Пройден большой этап, я шёл к этому очень долго. Я много работал на тренировках и, думаю, заслуженно получил этот вызов", — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.