Во Франции сообщили, что Мбаппе прошёл медосмотр для «ПСЖ»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе находится в шаге от перехода в «ПСЖ». По информации TF1, 18-летний футболист прошёл медицинское обследование для парижан.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» договорился с «Монако» о трансфере Мбаппе. Нападающий сборной Франции перейдёт в стан парижан на правах аренды, но при этом клуб обязан будет выкупить его будущим летом за £ 166 млн (около € 178,7 млн).
Ранее в Сети появилось фото нападающего «Интера» Стевана Йоветича в футболке «Монако» с 10-м номером на спине, который ранее принадлежал Мбаппе.
Sky Sports: «ПСЖ» согласовал с «Монако» аренду Мбаппе с условием выкупа