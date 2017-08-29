Селихов: от сборной России самые приятные впечатления, эмоции зашкаливают

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, получивший вызов в сборную России на сбор в Новогорске, поделился эмоциями от дебюта на тренировках национальной команды. Также голкипер поделился впечатлениями от жеребьёвки Лиги чемпионов для красно-белых.
«Самые приятные впечатления. Эмоции зашкаливают. Очень рад, что меня вызвали в сборную. Черчесов достаточно жёстко общался сегодня с некоторыми игроками? Это нормально. Рабочий момент, ничего страшного.
Сейчас мы сосредоточены на матче с «Динамо». Это не место для того, чтобы обсуждать клубные вопросы. Не ожидал в начале сезона, что скоро получу вызов в сборную, я просто делал свою работу, старался.
С Андрюхой Лунёвым пару раз общались после матчей. У нас общий друг – Серёга Нарубин. Как напутствовали в сборную? Партнёры поздравили, подбодрили. А Каррера ничего не сказал.
Жеребьёвка Лиги чемпионов? «Ливерпуль», «Севилья», «Марибор» — хорошие соперники, со всеми можно играть на равных", — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.