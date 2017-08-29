Орлов: «Зенит» должен выходить из группы Лиги Европы с первого места

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно выступления петербургского «Зенита» в Лиге Европы и чемпионате России.
«В Лиге Европы собраны команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плей-офф с первого места, это нормальная и выполнимая задача.
В чемпионате страны нельзя никому отдавать первое место и этот титул. У меня есть просьба к игрокам «Зенита»: ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!» — цитирует Орлова Piter.tv.
После восьми туров «Зенит» занимает 1-е место в РФПЛ, набрав 20 очков. В Лиге Европы питерцы попали в группу L вместе с «Реалом Сосьедад», «Вардаром» и «Русенборгом».
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