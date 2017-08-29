«Зенит» хочет арендовать Раноккию у «Интера»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщает FCInter1908.it со ссылкой на Corriere dello Sport, питерцы хотят арендовать 29-летнего футболиста. Руководство нерадзурри может дать ответ уже сегодня, 29 августа.
На прошлой неделе главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти сообщил, что Раноккия уйдёт из «Интера». В составе миланской команды Андреа в общей сложности принял участие в 175 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.
В прошлом сезоне Раноккия играл на правах аренды за «Халл Сити» и не помог команде избежать вылета из Премьер-лиги. В его активе 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи в АПЛ.