Журналист пришёл на пресс-конференцию тренера сборной Румынии с удочкой

Журналист издания Gazeta Sporturilor пришёл на пресс-конференцию главного тренера сборной Румынии Кристофа Даума с удочкой. Об этом пишет adevarul.ro.
На этот поступок журналиста подвигло то, что немецкий специалист в одном из интервью раскритиковал румынскую прессу. Даум сначала сказал, что больше является румыном, чем многие местные журналисты, а затем добавил, что в вышеуказанное издание можно только заворачивать рыбу. Журналист раскритикованного издания в ответ принёс на пресс-конференцию удочку.
«Это комедия или пресс-конференция? Вы пришли сюда ради комедии или поговорить о футболе? Хотите писать враньё или забавные истории? Когда вы станете спортивными журналистами? Успокойтесь, это ничего общего с футболом не имеет», — сказал Даум.
Сборная Румынии готовится к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с Арменией (1 сентября) и Черногорией (4 сентября).
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