«Краснодар» узнал соперника по Юношеской лиге УЕФА

Российские клубы узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА. «Спартак» и ЦСКА начнут выступление по пути Лиги чемпионов с группового этапа, как и первые команды, выступающие в РФПЛ, а «Краснодар» по пути чемпионов стартует в квалификации с первого раунда.
Жеребьевка Пути Лиги чемпионов
Группа A: «Бенфика», «Манчестер Юнайтед», «Базель», ЦСКА
Группа B: «Бавария», «ПСЖ»), «Андерлехт», «Селтик»
Группа C: «Челси», «Атлетико», «Рома», «Карабах»
Группа D: «Ювентус», «Барселона», «Олимпиакос», «Спортинг»
Группа E: «Спартак», «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор»
Группа F: «Шахтёр» Донецк, «Манчестер Сити», «Наполи», «Фейеноорд»
Группа G: «Монако», «Порту», «Бешикташ», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Реал», «Боруссия» Дортмунд, «Тоттенхэм», АПОЕЭЛ
Жеребьевка первого раунда (27 сентября и 18 октября)
«Интер» — «Динамо» Киев
«Зимбру» — «Влазния»
«Лудогорец» — «Железничар»
«Динамо» Бухарест — «Локомотива» Загреб
«Легия» — «Брейдаблик»
«Хаммарбю» — «Аякс»
«Эсбьерг» — КяПа
ЮКД — «Мольде»
«Бордо» — «Зальцбург»
«Нитра» — «Шкендия»
«Дюделанж» — «Спарта»
«Сутьеска» — «Гонвед»
«Бурсаспор» — «Сабуртало»
«Бродарац» — «Маккаби» Хайфа
«Кайрат» — «Краснодар»
«Лиепая» — «Шахтёр» Солигорск
Жеребьевка второго раунда (1 и 22 ноября)
«Зимбру»/«Влазния» — ЮКД/«Мольде»
«Динамо» Бухарест/«Локомотива» Загреб — «Лудогорец»/«Железничар»
«Интер»/«Динамо» Киев — «Эсбьерг»/КяПа
«Легия»/«Брейдаблик» — «Хаммарбю»/«Аякс»
«Бродарац»/«Маккаби» Хайфа — «Бурсаспор»/«Сабуртало»
«Лиепая»/«Шахтёр» Солигорск — «Нитра»/«Шкендия»
«Кайрат»/«Краснодар» — «Сутьеска»/«Гонвед»
«Дюделанж»/«Спарта» — «Бордо»/«Зальцбург»