Мещеряков: запросы Дзюбы по зарплате мне видятся чрезмерными

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что красно-зелёные не будут подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. На прошлой неделе главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что хотел бы, чтобы Дзюба перешёл в «Локомотив».
«Запросы Дзюбы по зарплате мне видятся чрезмерными», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Накануне сообщалось, что «Зенит» предложил «Фенербахче» арендовать Дзюбу с правом выкупа.
Сёмин: был бы не против, если бы Дзюба перешёл в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» — о трансфере Эдера, слухах о Дзюбе и Тарасове, жеребьёвке Лиги Европы и усилении «Зенита».