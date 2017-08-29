Президент «Лиона» выложил видео с ублажающим себя кенгуру, высмеяв «ПСЖ»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выложил видео с ублажающим себя кенгуру. Тем самым функционер решил высмеять трансферную политику «ПСЖ». Видео Оляс выложил в «Твиттере», подписав его «Нассер и финансовый фейр-плей». Позже видео было удалено, но информация всё же просочилась в прессу, пишет Yahoo! Sports.
Напомним, что «ПСЖ» нынешним летом приобрёл у «Барселоны» нападающего Неймара за рекордные € 222 млн. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории. Теперь в шаге от перехода в «ПСЖ» находится форвард «Монако» Килиан Мбаппе, который будет арендован на год, а летом парижане выкупят его за € 180 млн.
Теперь «ПСЖ» хочет Мбаппе. Зачем им ещё один форвард?
Мы действительно хотим это понять.