Сборная России проиграла Италии и заняла 6-е место на Универсиаде

Мужская сборная России по футболу заняла 6-е место на Универсиаде. В матче за 5-6-е места россияне уступили Италии 2:5.
На 12-й минуте Иван Сергеев вывел сборную России вперёд, но ещё до перерыва итальянцы усилиями Витторио Фаво и Томмасо Маестрелли повели в счёте (2:1).
Во втором тайме Сергеев восстановил равенство (2:2), но Италия сумела довести матч до победы. В оставшееся время по голу забили Людовико Франко Рокки, Маттео Чое и Томмасо Тавиани – 5:2.
Италия – Россия 5:2 (2:1)
Голы: Сергеев, 12 (0:1); Маестрелли, 29 (1:1); Фаво, 31 (2:1); Сергеев, 69 (2:2); Рокки, 78 (3:2); Чое, 82 (4:2); Тавиани, 88 (5:2).
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