«Рубин»: открываем тайну подарка Бердыеву

Пресс-служба «Рубина» выложила в официальном аккаунте в YouTube видео о домашнем матче 8-го тура РФПЛ с «Тосно» (1:0). «Открываем тайну подарка Курбану Бекиевичу. Спойлер: не галстук», — написано в описании к видео.
25 августа главному тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву исполнилось 65 лет. После матча с «Тосно», состоявшегося 26 августа, генеральный директор казанского клуба Рустам Саяхов вручил тренеру презент.
«Дорогой вы наш капитан нашего корабля. От нашего коллектива небольшой презент в честь вашего юбилея: раритетная подзорная труба. Будет символом вашей позиции. То, что вы всегда увидите впереди, какие нас ждут шторма. И сможете наш большой корабль отвести от проблем и привести в нужную гавань. Поздравляем вас!» — сказал Саяхов, поздравляя Бердыева в присутствии команды.
Вручение подарка Бердыева можно посмотреть на видео с 16.23.