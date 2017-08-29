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«Бетис» изучает возможность аренды Рочины у «Рубина»

29 августа 2017, вторник. 17:06 Футбол

Нападающий «Рубина» Рубен Рочина попал в сферу интересов «Бетиса». Estadio Deportivo пишет, что севильцы хотят укрепить атаку и изучают возможность аренды 26-летнего футболиста, чей контракт с казанцами действует до лета 2020 года. Потянуть трансфер испанца «Бетис» не может.

«Рубин» оценивает Рочину в € 10 млн, поэтому руководство «Бетиса» рассматривает вариант с арендой. Помимо цены камнем преткновения может стать зарплата Рубена. По этой причине клуб будет вынужден расстаться минимум с тремя игроками, среди которых украинец Роман Зозуля.

Ранее Рубен Рочина на своей странице в «Твиттере» выложил фото, на котором он смотрит матч 2-го тура Ла Лиги «Бетис» — «Сельта» (2:1).

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Источник: Estadio Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Бетис ФК Рубин Рубен Рочина Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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