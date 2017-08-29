Сборная Японии обыграла Францию и стала победителем Универсиады

Мужская сборная Японии обыграла команду Франции в финальном матче на футбольном турнире Универсиады, которая проходит в Китайском Тайбэе. Встреча закончилась победой азиатских футболистов со счётом 1:0.
В матче за третье место сборная Мексики со счётом 1:0 обыграла команду Уругвая, которая победила сборную России (1:0) на стадии 1/4 финала. Российская команда ранее в матче за 5-6-е место уступила сборной Италии со счётом 2:5.
Универсиада-2017. Мужчины, финал
Япония — Франция — 1:0 (1:0)
Гол: Рио Жермен, 27 (1:0).
Сборная России проиграла Италии и заняла 6-е место на Универсиаде