В Италии утверждают, что «Наполи» отклонил предложение ЦСКА по форварду Сапате

Московский ЦСКА предпринимал попытку приобретения нападающего «Наполи» Дувана Сапаты, сообщает Sampdoria News.
По информации источника, несколько дней назад российский клуб сделал трансферное предложение «Наполи» о переходе колумбийского футболиста, но получил отказ. Сапата близок к переходу в «Сампдорию», которая продолжает активно вести трансферные переговоры.
Ранее сообщалось, что на Сапату претендует московский «Локомотив», а также несколько итальянских и турецких клубов.
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Сапата, которым интересуется «Локомотив», склоняется к варианту с «Сампдорией»