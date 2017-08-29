«Рома» объявила о переходе Шика из «Сампдории»

«Рома» официально объявила о переходе нападающего Патрика Шика из «Сампдории». Римский клуб арендовал форварда за € 5 млн и после выполнения определённых спортивных целей будет обязан выкупить игрока за € 9 млн. Кроме того при активации опции выкупа предусмотрены различные бонусы на сумму до € 8 млн.
Также «Сампдория» получит € 20 млн в феврале 2020 года. Если 21-летний чешский футболист будет продан «Ромой» до 1 февраля 2020 года, «Сампдория» получит 50% от суммы возможного трансфера или € 20 млн — в зависимости от того, какая сумма будет больше. Шик подписал с римским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.
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«Рома» договорилась с «Сампдорией» о переходе Шика за € 38 млн