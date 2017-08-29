Футбольные уроки пройдут 1 сентября во всех городах-организаторах ЧМ-2018

1 сентября, во Всероссийский день знаний, во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира 2018 года пройдут футбольные уроки, подготовленные оргкомитетом «Россия 2018» совместно с ФИФА. Школьники познакомятся с историей турниров ФИФА и деталями подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую интерактивную презентацию для слушателей урока проведут волонтёры оргкомитета и городские добровольцы. Известные спортсмены и футболисты, послы городов-организаторов чемпионата мира примут участие в товарищеских матчах и мастер-классах. Футбольные уроки направлены на популяризацию футбола и активного образа жизни среди российской молодёжи, а также на информирование широкой аудитории о предстоящем турнире – крупнейшем спортивном событии четырёхлетия в мире.
В Москве мероприятия пройдут в школе-гимназии 1554 (ул. Пестеля, д. 5) с участием руководителя Департамента спорта и туризма правительства Москвы Николая Гуляева, посла чемпионата мира—2018 Сергея Белоголовцева, а также игроков одного из столичных футбольных клубов. Начало мероприятия – в 11:00. В товарищеском матче встретятся сборные волонтёров города Москвы и учеников школы гимназии 1554.