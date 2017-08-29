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Видео: лучшие моменты второго тура чемпионата Испании

29 августа 2017, вторник. 19:10 Футбол

На прошлой неделе в чемпионате Испании завершились все матчи программы второго тура.

Результаты второго тура Примеры сезона-2017/18:

«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» — 3:0

«Бетис» – «Сельта» — 2:1

«Алавес» – «Барселона» — 0:2

«Леванте» – «Депортиво» — 2:2

«Жирона» – «Малага» — 1:0

«Лас-Пальмас» – «Атлетико» — 1:5

«Эспаньол» – «Леганес» — 0:1

«Эйбар» – «Атлетик» — 0:1

«Хетафе» – «Севилья» — 0:1

«Реал» – «Валенсия» — 2:2

Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видео с лучшими моментами второго тура.

Видео: все голы второго тура чемпионата Испании
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
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