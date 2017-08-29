Седьмой выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек»

Вышел седьмой выпуск еженедельной программы «Неделя спорта глазами девушек».
Ведущая Даша каждую неделю рассматривает важные спортивные события глазами девушки, которая ничего не понимает в спорте.
В очередном выпуске:
— о боксёрском поединке Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера-младшего;
— об очередной индивидуальной награде нападающего «Реала» Криштиану Роналду;
— о начале US Open, победе Марии Шараповой и о теннисной терминологии.
Посмотреть очередной выпуск еженедельной видеорубрики «Неделя спорта глазами девушек» можно на «Чемпионате».