Аленичев признан лучшим главным тренером 10-го тура ФНЛ

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал лучшим главным тренером 10-го тура по версии Футбольной национальной лиги, сообщает официальный сайт лиги. 27 августа красноярская команда на выезде одержала победу над «Факелом» со счётом 3:1, при этом на перерыв она уходила, уступая в счёте.
Также по итогам прошедшего тура была составлена символическая сборная, в которую вошли представители девяти команд:
Голкипер: Егор Бабурин («Зенит-2»);
Защитники: Валерий Кичин («Енисей»), Артём Щадин («Шинник»), Кирилл Гоцук («Крылья Советов»), Кирилл Марузак («Луч-Энергия»);
Полузащитники: Срджан Мияйлович («Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Артём Кулишев («Динамо СПб»), Владислав Кулик («Оренбург»);
Нападающие: Фэшн Сакала («Спартак-2»), Андрей Козлов («Енисей»).