Видео: мальчишки учат девочек правилам футбола

«Чемпионат» и ПАО «Газпром» недавно запустили проект, посвящённый международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». На специальной странице можно узнать о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновиться их смелостью и железным характером.
Кроме того мы попросили детей порассуждать о футболе. В первом видеоролике мальчишки научат девочек основным правилам футбола. Они расскажут им, что такое офсайд, аут, фэйр-плей, кто такие арбитры, аутсайдеры, бомбардиры и почему некоторых футболистов называют вингерами.
Видеоролик можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.