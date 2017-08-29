Реконструкция стадиона «Лужники» обошлась в 24 млрд рублей

Реконструкция «Лужников» обошлась в 24 млрд рублей, это самый дешевый стадион в мире подобного рода, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы не новые „Лужники“ построили. На этом месте стоял старый стадион на 79 тыc. зрительских мест, но по своему уровню качества и возможностей он был на порядок хуже сегодняшней арены. Так что коммерческое использование „Лужников“ сейчас гораздо привлекательнее», — приводит слова столичного градоначальника „Говорит Москва“.
Заместитель мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко сообщил, что ежегодная эксплуатация стадиона будет стоить до 1 млрд 200 млн рублей.
В «Лужниках» пройдут церемония и матч открытия чемпионата мира—2018, три игры группового этапа, матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.