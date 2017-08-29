«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Ростовом»

«Зенит» в рамках своей традиционной рубрики «Скрытая камера» представил видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 27 августа и завершилась нулевой ничьей.
«Сегодня в программе: праздничное настроение Леонида Кучука, исторический рэп-баттл на Крестовском, танцующий Бранислав Иванович «Ювентус» на стадионе „Санкт-Петербург“ и многое другое!» — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале «Зенита» в YouTube.
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Ахматом»