Абденнур прошёл медобследование для перехода в «Марсель»

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур прошёл медицинское обследование для «Марселя», сообщает RMC Sport. По данным издания, скорее всего, футболист подпишет контракт с французским клубом сегодня вечером.
Ранее сообщалось, что Абденнур отказался от варианта с переходом в «Зенит» и близок к тому, чтобы перейти в «Марсель». 28-летний тунисский футболист прошёл для петербургского клуба медобследование, однако при этом ожидал предложений от других команд.
Сегодня Абденнур в своём «Инстаграме» объявил об уходе из «Валенсии», состав которой он пополнил летом 2015 года.