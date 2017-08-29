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Дети обсуждают легендарную победу «Манчестер Юнайтед» и красивый поступок Клозе

29 августа 2017, вторник. 21:00 Футбол

«Чемпионат» и ПАО «Газпром» недавно запустили проект, посвящённый международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». На специальной странице можно узнать о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновиться их смелостью и железным характером.

Кроме того мы попросили детей порассуждать о футболе. В новом видеоролике они говорят о знаменитой волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов сезона-1998/99 и о поступке нападающего Мирослава Клозе, который признался судье, что забил гол рукой в матче чемпионата Италии сезона-2012/13 между «Лацио» и «Наполи».

Видеоролик можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Мирослав Клозе Новости сайта
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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