Дети обсуждают легендарную победу «Манчестер Юнайтед» и красивый поступок Клозе

«Чемпионат» и ПАО «Газпром» недавно запустили проект, посвящённый международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». На специальной странице можно узнать о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновиться их смелостью и железным характером.
Кроме того мы попросили детей порассуждать о футболе. В новом видеоролике они говорят о знаменитой волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов сезона-1998/99 и о поступке нападающего Мирослава Клозе, который признался судье, что забил гол рукой в матче чемпионата Италии сезона-2012/13 между «Лацио» и «Наполи».
Видеоролик можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.