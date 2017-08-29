ЦСКА снизил стоимость абонементов на сезон-2017/18

ЦСКА объявил, что после завершения первого отрезка нового сезона московский клуб принял решение снизить стоимость абонементов на домашние матчи в чемпионате России сезона-2017/18, исходя из количества оставшихся игр. Ознакомиться с новыми ценами абонементов на домашние матчи ЦСКА в РФПЛ можно на сайте клуба.
Ранее коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что клуб может снизить цены на билеты и абонементы в сезоне-2018/19.
После восьми туров подопечные Виктора Гончаренко располагаются на шестой строчке в таблице РФПЛ. «Армейцы» потерпели три поражение и все на своём поле.