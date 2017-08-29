«Сьон» отклонил предложение «Бенфики» по трансферу Митрюшкина

Португальская «Бенфика» сделала трансферное предложение швейцарскому «Сьону» по голкиперу Антону Митрюшкину, однако получила отказ, сообщает Blick.
По информации издания, президент «Сьона» Кристиан Константин не хочет расставаться с 21-летним российским футболистом и «категорически» против его продажи.
Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», а за «Сьон» выступает с 2016 года. В текущем сезоне вратарь провёл шесть матчей в чемпионате Швейцарии, пропустив шесть голов и два раза отстояв на ноль. Контракт Митрюшкина со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.
Митрюшкин попал в сферу интересов «Бенфики»