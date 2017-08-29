Черевченко: Ал. Миранчук побыстрее Лоськова и посильнее индивидуально

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко сравнил полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука с легендой команды Дмитрием Лоськовым.
«Основное сходство между Миранчуком и Лоськовым в том, что оба атакующие, креативные полузащитники. Но различий гораздо больше. Главное в том, что Дима был в первую очередь организатором, чаще играл на партнёров, из любой точки поля мог найти их передачей у ворот соперника. Миранчук же посильнее индивидуально, побыстрее, он чаще обостряет и создаёт моменты самостоятельно.
За Миранчуком и слежу, и переживаю. Его футбольный рост проходил на моих глазах, при мне он дебютировал и потихоньку-потихоньку закрепился в основе, стал выходить на заметные роли. И Лёша, и его брат Антон – будущее «Локомотива». Поэтому было очень волнительно, когда эпопея с подписанием нового контракта с клубом растягивалась, сообщалось о грядущем переходе в «Рубин». Для футбольного развития никаких причин уходить из родного клуба не было», — сказал Черевченко в интервью еженедельнику «Футбол».