«Ливерпуль» отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Сако в размере £ 25 млн

«Ливерпуль» отказался продавать защитника Мамаду Сако «Кристал Пэлас» за £ 25 млн (€ 26,9 млн), сообщает The Telegraph.
«Орлы» предлагали за 27-летнего футболиста £ 22 млн плюс £ 3 млн в виде бонусов, но красные не намерены расставаться с Сако менее чем за £ 30 млн (€ 32,3 млн).
Этим летом «Кристал Пэлас» сделал три предложения по поводу французского защитника. Сам Сако хочет вернуться в клуб, за который выступал на правах аренды во второй половине прошлого сезона.
«Кристал Пэлас» — не единственный клуб, который проявляет интерес к Сако. Претендентами на защитника называются «Вест Бромвич Альбион» и «Лестер Сити».
«Кристал Пэлас» близок к приобретению Сако за £ 25 млн