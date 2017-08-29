Клуб английской Премьер-лиги «Борнмут» сегодня официально объявил о подписании нового четырёхлетнего контракта с нападающим Джошуа Кингом.
Таким образом, соглашение 25-летнего форварда сборной Норвегии с «вишнями» будет действовать до лета 2021 года.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Борнмут» в 2015 году. За это время в 74 матчах он забил 23 мяча.
«Летом было много разговоров, но я всегда чётко давал понять, что хотел остаться здесь», — заявил Кинг.
В июне нападающий заявил, что заинтригован информацией об интересе со стороны «Тоттенхэм Хотспур».
Нападающий «Борнмута» Кинг подписал новый контракт с клубом
Фото: https://www.afcb.co.uk