Отец Рейны: могу подтвердить, что Пепе останется в «Наполи»

Мигель Рейна, отец голкипера «Наполи» Пепе Рейны, прокомментировал слухи о возможном уходе сына из неаполитанского клуба нынешним летом.
«Могу подтвердить, что Пепе останется в «Наполи». Здесь он всеми любимый, а также имеет прекрасные отношения с главным тренером Маурицио Сарри и болельщиками команды. Я рад за него. Мой сын является профессионалом. Он всегда готов на 100% выступать в футболке клуба из города, который он всегда любил и любит.
Может ли Пепе наладить свои взаимоотношения с президентом клуба? Надеюсь, что он с Де Лаурентисом осознают, что лучший способ продлить хорошие взаимоотношения – это поговорить об этом. Взаимоуважение – основа всего», — цитирует Мигеля Football Italia со ссылкой на Radio Crc.
Ранее сообщалось, что Рейна может продолжить карьеру в «ПСЖ». Контракт игрока с «Наполи» заканчивается будущим летом. Появлялась информация, что голкипер разорвал все связи с клубом и требует от руководства отпустить его в «ПСЖ».