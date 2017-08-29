Давинсон Санчес объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Барселону»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Давинсон Санчес, перешедший этим летом в клуб из «Аякса», рассказал, почему предпочёл трансферу в «Барселону» переход в лондонскую команду.
«Для меня «Барселона» всегда являлась одной из лучших команд мира, однако условия для перехода в каталонскую команде были не лучшими. К счастью, я принял решение, основанное на футболе, а не на маркетинге. Сейчас все мысли о «Тоттенхэме», национальной команде и своей игре», — цитирует Давинсона Sport.es.
В минувшем сезоне Давинсон провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит за Давинсона £ 28 млн сразу и ещё £ 14 млн в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера составит £ 42 млн, что станет новым трансферным рекордом лондонцев.