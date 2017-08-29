Вилья: не разочаруюсь, если не выйду в основе сборной Испании на матч с Италией

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья поделился эмоциями о возвращении в сборную Испании после трёхлетней паузы. Форвард был вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября).
«Я на седьмом небе. Очень рад видеть всех моих друзей снова. У меня сохранились великолепные воспоминания от сборной Испании. Мои цели? Такие же как всегда. Помочь, отдать все силы для победы над сборной Италии.
Решение о составе принимать тренеру, а я постараюсь сделать всё, чтобы помочь команде. Не разочаруюсь, если не выйду в стартовом составе. Я провожу изумительные дни. С моего последнего пребывания в стане национальной команды прошло три года. Всё, что было прежде, не важно», — цитирует Вилью AS.
Вилья провёл за испанскую сборную 97 матчей и забил 59 голов. 35-летний форвард не играл в составе национальной команды с июня 2014 года.