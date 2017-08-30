Форвард «Ньюкасла» Митрович был дисквалифицирован на три матча

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Митрович получил трёхматчевую дисквалификацию за агрессивное поведение в домашнем матче третьего тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (3:0), сообщает The FA.
22-летний сербский форвард на 80-й минуте локтем ударил аргентинского полузащитника лондонцев Мануэля Лансини.
В следующим трёх матчах АПЛ «Ньюкасл» встретится на выезде со «Суонси Сити» (10 сентября), затем примет на своём поле «Сток сити» (16-го), а после этого отправиться на встречу с «Брайтон энд Хоув Альбион» (24-го).
В минувшем сезоне нападающий провёл 29 матчей за «Ньюкасл», в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его трансферная стоимость оценивается примерно в € 10 млн.
Посмотреть видео инцидента можно в «Твиттере».