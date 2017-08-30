Шалимов: решение по Смолову принимает клуб, ультиматумов Фёдор не ставил

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал слухи об уходе из клуба нападающего Фёдора Смолова. В частности, в прессе появлялась информация о возможном обмене 27-летнего игрока на форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
«Смолов не опускает руки, несмотря на отсутствие „Краснодара“ в еврокубках, что и доказала игра с „Динамо“. Но решение принимает клуб. Может быть, есть предложение на 15-20 миллионов евро, и о нём следует подумать. Если Фёдор останется – уверен, будет в большом порядке. Ультиматумов он не ставил. Ни в коем случае. Станет ли его уход катастрофой? Я не буду говорить о том, чего нет.
Что касается слухов о переходе Дзюбы в „Краснодар“, то это опять-таки разговор о том, чего нет. Единственное, что скажу, – считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если Артём окажется у нас. Сможем ли заменить Смолова в случае его ухода? Не исключаю такого хода событий», — сказал Шалимов в интервью «Спорт-экспрессу».