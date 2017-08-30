«Интер» не готов отпустить Раноккию в «Зенит», пока не найдёт ему замену

Руководство «Интера» не спешит принимать предложение «Зенита» относительно перехода на правах аренды 29-летнего итальянского защитника Андреа Раноккии, пока не найдёт нового футболиста в линию обороны. Учитывая проблемы с количеством защитников в составе, тренерский штаб Лучано Спаллетти пока не готов отпустить Раноккию, такими сведениями располагает итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио.
Команда из Милана изучала возможности приобретения Шкодрана Мустафи из «Арсенала» и Эльякима Мангала из «Манчестер Сити». Также в сферу интересов «Интера» попал бывший защитник «Ювентуса», а ныне игрок «Вест Хэма» Анджело Огбонна. Лондонцам был предложен обмен игрока на Марсело Брзовича, однако сам Огбонна не заинтересован в отъезде из Премьер-лиги.