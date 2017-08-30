Луческу: сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть

Бывший наставник «Шахтёра» и «Зенита», а ныне главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями в преддверии встречи с командой Украины в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.
«Нам будет противостоять очень хорошо организованная команда, которая лучше готова физически. В прошлом матче они пробежали на семь километров больше, чем мы. Постараемся не оставлять соперникам свободное пространство, поскольку они умеют им пользоваться. Считаю, мы справимся с этой задачей с помощью техники и опыта.
У меня давняя история противостояний с ними. Сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть, но я тоже сделаю всё возможное ради победы. Противники не так хорошо нас знают, но мы их знаем прекрасно. У Украины очень хорошая команда, но Турция найдёт, чем ответить», — цитирует специалиста пресс-служба федерации футбола Турции.
Матч состоится 2 сентября в Харькове. После шести туров соперники набрали по 11 очков, однако турецкая сборная находится выше в таблице с учётом разницы забитых и пропущенных мячей. В Турции команды сыграли со счётом 2:2.