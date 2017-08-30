Карвахаль: думаю, вопрос Неймара повлиял на игру «Барселоны» в матчах с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что в матчах Суперкубка Испании с «Барселоной» игра каталонской команды в некоторой степени была обусловлена событиями, связанными с бывшим нападающим сине-гранатовых Неймаром. Футболист сборной Бразилии покинул «Барселону» и перешёл в «ПСЖ».
«Барселона» с Неймаром выиграла много трофеев. Посмотрим, что смогут дать их команде новые приобретения. Думаю, что вопрос Неймара немного повлиял на игру «Барселоны» в матчах с «Реалом», — цитирует Карвахаля Marca.
В первом матче Суперкубка «Барселона» проиграла на своём поле со счётом 1:3, а в ответной игре пропустила дважды, ни разу не сумев поразить ворота соперника.
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