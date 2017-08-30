Рой Кин: сейчас Бекхэм стоил был миллиард, а Гиггз — два миллиарда

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на стремительный рост трансферной стоимости современных футболистов, высоко оценив своих бывших одноклубников.
«Это ошеломительные цифры, особенно когда речь идёт о посредственных игроках. Я не слишком разбираюсь в этом, но таковы реалии рынка на данный момент, там не так много действительно лучших футболистов. Когда средних игроков собираются покупать за £ 30-40 млн, это заставляет вас задумчиво почёсывать голову, но если клубы готовы заплатить, то это не вина футболистов.
Вероятно, сейчас Руд ван Нистелрой стоил бы около миллиарда. Дэвид Бекхэм — миллиард. Райан Гиггз — два миллиарда. Ну а я всего £ 3, 75 млн (именно за такую цену Кин перешёл из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Юнайтед» в 1993 году. — Прим. «Чемпионата»), — цитирует ирландца The Telegraph.