Президент «Атлетико»: переход Диего Косты? Я всегда настроен оптимистично

В мадридском «Атлетико» продолжают надеяться на то, что нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в нынешнем сезоне будет защищать цвета испанской команды. Об этом сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо, одновременно признав, что это нелёгкая задача.
«Переход Диего Косты в «Атлетико»? У него действующий контракт с другим клубом, так что это сложная тема. Однако мы занимаемся вопросом спокойно. Пока «Челси» не продаст футболиста, он будет принадлежать ему. Я сам всегда настроен оптимистично», — цитирует Сересо Marca.
Ранее сообщалось, что Коста близок к переходу в «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Появлялась информация о том, что форвард может перейти на полгода на правах аренды в «Милан».