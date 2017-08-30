175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент «Атлетико»: переход Диего Косты? Я всегда настроен оптимистично

30 августа 2017, среда. 07:11 Футбол

В мадридском «Атлетико» продолжают надеяться на то, что нападающий лондонского «Челси» Диего Коста в нынешнем сезоне будет защищать цвета испанской команды. Об этом сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо, одновременно признав, что это нелёгкая задача.

«Переход Диего Косты в «Атлетико»? У него действующий контракт с другим клубом, так что это сложная тема. Однако мы занимаемся вопросом спокойно. Пока «Челси» не продаст футболиста, он будет принадлежать ему. Я сам всегда настроен оптимистично», — цитирует Сересо Marca.

Ранее сообщалось, что Коста близок к переходу в «Атлетико», однако из-за запрета, наложенного ФИФА, мадридский клуб не может регистрировать новичков до января 2018 года. Появлялась информация о том, что форвард может перейти на полгода на правах аренды в «Милан».

Куман: в «Эвертоне» будут рады хорошим игрокам, а Диего Коста таковым является
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Диего Коста Трансферы
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
07:15 «Бавария» нацелилась на 16-летнего игрока «Хельсингборга» Андерссона
07:11 Президент «Атлетико»: переход Диего Косты? Я всегда настроен оптимистично
07:10 Румменигге: Киммих превосходит Лама, которому было 22 года
06:39 Рой Кин: сейчас Бекхэм стоил бы миллиард, а Гиггз — два миллиарда
06:30 «Шальке-04» может получить от «Ювентуса» за Хёведеса € 20 млн
06:18 Карвахаль: думаю, вопрос Неймара повлиял на игру «Барселоны» в матчах с «Реалом»
06:07 Луан отказался от перехода в «Спартак» и останется в «Гремио»
05:49 Ярмоленко: всегда мечтал играть в большом европейском клубе, мечта осуществилась
05:22 Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» в январе в случае перехода Санчеса
04:54 «Челси» сделал предложение «Эвертону» о переходе Баркли за £ 25 млн
04:06 Коноплянка: для меня Луческу — особый раздражитель, буду рад победе вдвойне
03:27 Итальянские СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» из-за срыва трансфера Абденнура
03:08 Новичок «Халл Сити» Дико: надеюсь, что смогу помочь Слуцкому добиться успехов
02:50 Луческу: сборная Украины изо всех сил постарается меня обыграть
02:30 «Вест Бромвич» ведёт переговоры с «ПСЖ» о переходе Крыховяка на правах аренды
02:05 Глава «Лиона» пояснил решение ретвитнуть сообщение с ублажающим себя кенгуру
01:58 «Лилль» может продать Эль-Гази в «Спартак» за € 10 млн
01:34 Фарфан: счастлив в «Локомотиве», мы надеемся выиграть чемпионат
01:26 «Интер» не готов отпустить Раноккию в «Зенит», пока не найдёт ему замену
01:21 Шалимов: решение по Смолову принимает клуб, ультиматумов Фёдор не ставил
01:09 Селюк: предлагал Траоре «Локомотиву», Ласина в 100 раз лучше Эдера
01:00 Эмери: «ПСЖ» сейчас в той же ситуации, что «Реал» и «Барселона» 15 лет назад
00:29 Представители «Спартака» в Бразилии договариваются с Луаном
00:28 Форвард «Ньюкасла» Митрович был дисквалифицирован на три матча
00:25 Абденнур, на которого претендовал «Зенит», перешёл из «Валенсии» в «Марсель»
00:10 «Гент» отклонил предложение ЦСКА в размере £ 6 млн за хавбека Эсити
29 августа 2017, вторник
23:58 «Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Санчесу в размере £ 50 млн
23:55 Вилья: не разочаруюсь, если не выйду в основе сборной Испании на матч с Италией
23:42 Давинсон Санчес объяснил, почему выбрал «Тоттенхэм», а не «Барселону»
23:29 Источник: «Ливерпуль» согласился продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн
23:08 «Монако» объявил о переходе Бальде Кейта
23:05 Отец Рейны: могу подтвердить, что Пепе останется в «Наполи»
22:59 Марлон на правах аренды перешёл из «Барселоны» в «Ниццу»
22:44 Жена Икарди: помогла увеличить трансферную цену Мауро с € 14 млн до € 250 млн
22:30 Нападающий «Борнмута» Кинг подписал новый контракт с клубом
22:15 «Ливерпуль» отклонил предложение «Кристал Пэлас» по Сако в размере £ 25 млн
22:13 CAS отклонил апелляцию Боливии на решение ФИФА о присуждении двух поражений
22:02 «Спартак» поборется за Эль-Гази
21:57 Черевченко: Ал. Миранчук побыстрее Лоськова и посильнее индивидуально
21:29 «Сьон» отклонил предложение «Бенфики» по трансферу Митрюшкина
21:25 «Амкар»: мы за дачу «Зениту» денег на трансферы и против убийства ЦСКА судьями
21:13 «Локомотив» рассчитывает выручить € 200 тыс. за трансфер Ндинга в «Сивасспор»
21:13 «Халл Сити» приобрёл у «Вулверхэмптона» нападающего Дико
21:07 ЦСКА снизил стоимость абонементов на сезон-2017/18
21:03 C. Зуев: в матче «Рубин» — «Тосно» назначил бы пенальти после падения Казаева
Все новости RSS
Партнерский контент