«Бавария» нацелилась на 16-летнего игрока «Хельсингборга» Андерссона

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти проявляет интерес к 16-летнему нападающему шведского клуба «Хельсингборг» Алексу Тимосси Андерссону, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, немецкий гранд уже давно следит за этим футболистом, а в 2016 году Андерссон был на просмотре в «Баварии», тренируясь с 16-летними игроками клуба.
«Думаю, что интерес «Баварии» ко мне нечто замечательное. Ведь речь идёт об одном из лучших клубов мира», — сказал в связи с этим молодой футболист.