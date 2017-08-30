Бонуччи: Серхио Рамос – лучший защитник мира

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи адресовал слова похвалы своему коллеге из мадридского «Реала» и национальной команды Испании Серхио Рамосу. Испанцам и итальянцам предстоит встретиться в матче отборочного турнира чемпионата мира.
«Серхио Рамос – лучший защитник мира. Я очень его ценю, это разносторонний футболист», — приводит слова Бонуччи Marca.
Кроме того, Бонуччи отметил, что «скуадра адзурра» готова преподнести испанской сборной неприятный сюрприз и одержать победу.
Со сборной Испании итальянцы встретятся 2 сентября на поле соперника. По итогам 6 туров у обеих команд по 16 очков.
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