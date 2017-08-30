Хендерсон: я видел игру Наби Кейта, это топ-футболист

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал грядущий переход полузащитника «РБ Лейпциг» Наби Кейта, выразив мнение, что новичок усилит игру красных.
«Если играешь в больших командах, то нужно подписывать хороших футболистов. Я видел игру Наби Кейта, и это топ-игрок. Летом было много разговоров об этом трансфере, к счастью, мы завершили это дело.
Кейта присоединится к нам лишь в следующем году, но я уверен, что клуб рад заполучить его. Он будет настоящим дополнением к команде и, надеюсь, поможет нам в течение ближайших нескольких лет», — цитирует Хендерсона Sky Sports.
22-летний футболист присоединится к «Ливерпулю» 1 июля 2018 года, по окончании сезона-2017/18. Мерсисайдцы активировали опцию выкупа контракта футболиста за £ 48 млн (около € 52 млн).