Дети — о «руке бога», укусе Суареса и истории «Зидан против Матерацци»

«Чемпионат» и ПАО «Газпром» недавно запустили проект, посвящённый международной детской социальной программе «Футбол для дружбы». На специальной странице можно узнать о ранних годах звёзд мирового футбола и вдохновиться их смелостью и железным характером.
Кроме того, мы попросили детей порассуждать о футболе. В новом видеоролике они говорят о голе рукой в исполнении Диего Марадоны в матче ЧМ-1986 между сборными Аргентины и Англии, удалении Зинедина Зидана за удар головой в грудь Марко Матерацци, оскорбившего его сестру в игре ЧМ-2006 между командами Франции и Италии, и о том, как Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини в поединке ЧМ-2014 между сборными Уругвая и Италии.
Видеоролик можно посмотреть на канале «Чемпионата» в YouTube.