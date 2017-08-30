Окслейд-Чемберлен отверг предложение «Челси» и хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен отказался от предложения «Челси» и выразил желание присоединиться к «Ливерпулю», об этом информирует Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
Как сообщалось ранее, синие предложили «канонирам» £ 35 млн (€ 38 млн) в качестве компенсации, и футболист должен был пройти медобследование. Однако 24-летний игрок рассчитывает на продолжение карьеры в Мерсисайде.
Ранее хавбек отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте, по условиям которого его заработная плата составляла бы £ 180 тыс. в неделю.
«Челси» договорился с «Арсеналом» о переходе Окслейд-Чемберлена за £ 35 млн