«Барселона» может купить вместо Коутиньо Гризманна, Дибалу или Лемара

Руководство «Барселоны» готово попытаться осуществить план Б ввиду сложностей, возникших с приобретением полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Принимая во внимание упорное нежелание мерсисайдцев выставить бразильского футболиста на трансфер, каталонский клуб может попытаться приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, форварда туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу или же полузащитника «Монако» Тома Лемара. Сине-гранатовые уже контактировали со всеми этими клубами.
Согласно информации источника, нападающий «Барселоны» Лионель Месси просил руководство клуба сформировать такой состав, который претендовал бы на все титулы. Поэтому испанский гранд обязательно хочет до закрытия трансферного окна пополнить команду ещё одним игроком.