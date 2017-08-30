Ватцке: важно, что в вопросе Усмана Дембеле не пошли на уступки «Барселоне»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил удовлетворение тем, как завершилась история с бывшим нападающим команды Усманом Дембеле. 20-летний французский футболист пополнил ряды «Барселоны» за € 105 млн. До перехода в каталонский клуб Дембеле не явился на тренировку, за что был отстранён от занятий с командой. После этого Дембеле уехал во Францию и не возвращался в Германию, страстно желая перейти в стан сине-гранатовых.
«Какие выводы я делаю из произошедшего? Имело место нечто, чего мы и представить себе не могли. Футболист сознательно игнорирует тренировки, чтобы заставить клуб согласиться на его переход. И было важно, что в свете такого поведения мы не пошли на уступки «Барселоне» ни на миллиметр. Наш клуб до конца настаивал на своих требованиях», — цитирует Ватцке Business Insider.