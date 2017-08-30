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Новичок «Интера» Канселу выбыл из строя на два месяца

30 августа 2017, среда. 09:28 Футбол

Защитник «Интера» Жоау Канселу пропустит два месяца из-за травмы. Футболист был вызван в сборную Португалии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Фарерскими островами (31 августа) и Венгрией (3 сентября), однако получил повреждение на тренировке.

В пресс-службе федерации футбола Португалии сообщили, что после обследования Канселу покинул расположение национальной команды и вернулся в Милан. На его место был вызван Рикардо Перейра из «Порту».

Напомним, что «Интер» арендовал Жоау Канселу у «Валенсии» с последующим правом выкупа.

«Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»
Источник: Португальская футбольная федерация Сообщить об ошибке
Теги
Интер Сборная Португалии — Футбол Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
30 августа 2017, среда
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