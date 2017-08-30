Новичок «Интера» Канселу выбыл из строя на два месяца

Защитник «Интера» Жоау Канселу пропустит два месяца из-за травмы. Футболист был вызван в сборную Португалии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Фарерскими островами (31 августа) и Венгрией (3 сентября), однако получил повреждение на тренировке.
В пресс-службе федерации футбола Португалии сообщили, что после обследования Канселу покинул расположение национальной команды и вернулся в Милан. На его место был вызван Рикардо Перейра из «Порту».
Напомним, что «Интер» арендовал Жоау Канселу у «Валенсии» с последующим правом выкупа.
«Интер» объявил о переходе Канселу из «Валенсии»