Девич – Ярмоленко: поздравляю, снова будешь возить Коноплянку

Украинский нападающий Марко Девич, известный в России по выступлению за «Ростов» и «Рубин», а ныне выступающий за «Вадуц», поздравил экс-форварда киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко с переходом в дортмундскую «Боруссию», оставив сообщение в «Инстаграме».
«Браво, маэстро. Рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку. Удачи», — говорится в сообщении.
Коноплянка, права на которого принадлежат «Шальке-04», позже прокомментировал сообщение Девича.
«Что значит снова?» — написал Коноплянка.
Играя на Украине, Евгений Коноплянка защищал цвета «Днепра», в то время как Ярмоленко выступал за «Динамо».
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