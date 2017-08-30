Ловрен считает атаку «Ливерпуля» лучшей в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказал мнение, что атакующая тройка в составе Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха является на данный момент лучшей среди команд английской Премьер-лиги. В первых трёх встречах Фирмино, Мане и Салах записали на свой счёт 10 результативных баллов.
«Я играю за „Ливерпуль“, и конечно, для меня они лучшие. Нам предстоит длинный сезон, но можно видеть, какое влияние эта тройка игроков оказывает на результат. Повезло, что я не так часто сталкиваюсь с ними на тренировках, так как чаще всего играю за первый состав. Все они топ-футболисты, с резкой скоростью и отличным мастерством. Всем защитникам будет нелегко с Салахом, Мане и Фирмино», — цитирует Ловрена ESPN.
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